Advogado critica Ministério Público e Estado por demissão de servidores

O advogado Edinei Muniz usou as redes sociais no último final de semana para criticar gestores acreanos e o Ministério Público do Acre (MPE) por causa do anúncio da exoneração de 380 servidores do Estado que terão seus contratos reincididos até o dia 28 de agosto.

Edinei criticou os gestores por terem mantido servidores irregulares ao longo de 22 anos e afirmou que o MPE, autor da recomendação para que haja exonerações por conta do vínculo precário, não tem condições morais para argumentar sobre o assunto.

“O Ministério Público do Estado do Acre pode até ter condições legais, mas passa longe, muito longe de ter condições morais para bancar o paladino quando o assunto são servidores irregulares. Tipico caso do sujo falando do mal lavado”, afirmou ao frisar que o MPE possui mais de 450 pessoas trabalhando em cargos sem terem sido aprovados em concurso público.

A respeito da responsabilidade dos gestores com relação à manutenção dos servidores irregulares, Edinei afirma que eles foram coniventes com a prática ilegal e que deveriam ser responsabilizados judicialmente.

“Ninguém permanece irregularmente em cargo público sem que conte com a anuência de gestores. A propósito, quem são os gestores? Irão responder por improbidade como manda a lei ou farão um acordo, via Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), como quer o Tião Viana? Se querem fazer o certo, façam por completa, pela metade é prevaricação”, frisou. (Folha do Acre/Gina Menezes)