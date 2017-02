Acreano é pré-candidato a prefeito de Guajará-Mirim; eleições acontecem em março

O acreano Gerson Maia (PHS-RO), nascido em Plácido de Castro, é pré-candidato a prefeito de Guajará-Mirim (RO) na “Eleição Suplementar” que vai acontecer em março desse ano. Por conta de uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RO) que pediu novo pleito, o servidor público federal, de 46 anos, anunciou sua pré-candidatura para o cargo.

Maia foi candidato em outubro de 2016 pelo Partido Humanista da Solidariedade (PHS) e recebeu 2.756 mil votos. O primeiro colocado nas eleições daquele ano, Antônio Bento (PMDB), foi considerado inelegível pela Lei da “Ficha Limpa” o que impossibilitou de assumir o cargo. Ele recorreu à justiça nas três instâncias, mas, perdeu em todas. Com isso, o Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO) conclamou a eleição suplementar marcada para acontecer no dia 12 de março.

A eleição suplementar tem o mesmo rito do pleito que ocorre no período normal. O registro dos candidatos segue as mesmas exigências e são julgados pela Justiça Eleitoral. Há campanha eleitoral e prestação de contas.

Questionado por nossa equipe de reportagem sobre o que almeja, caso consiga vencer as eleições, Gerson foi enfático em dizer que “busca qualidade de vida para a população de 50 mil habitantes e desenvolvimento da cidade que é considerada a “Pérola do Mamoré”, na fronteira com a Bolívia.

“Os desmandos de mais de 20 anos ocasionados pelos antigos administradores causou abandono da nossa cidade. Guajará-Mirim não precisa de um prefeito, mas, de um líder que conduza a cidade rumo austeridade fazendo o papel nas áreas de educação, saúde, e infraestrutura urbana. Creio que turismo pode ajudar nessa vida próspera. A cidade precisa ofertar mais empregos, hoje em dias são escassos. Isso não quer dizer que a prefeitura seja um cabide de empregos. Precisamos saber usar as belas florestas, nossa linda serra e um magnífico rio a nosso favor, algo que os antigos administradores não souberam usar até hoje”, disse ele que nunca concorreu a uma eleição.

Neste novo pleito, o acreano ainda não conseguiu buscar nome forte para a pré-candidatura de vice-prefeito tendo em vista que reuniões ainda estão acontecendo dentro da legenda partidária. Atualmente, Gerson possui apoio do próprio PHS, PRB, PPS e PR. Além disso, busca o PMN como futuro aliado.

“Estamos buscando o nome mais adequado para o cargo. A nova conjuntura vem com apoio de quatro partidos. Temos ainda um deputado na Assembleia Legislativa de Rondônia que assumiu recentemente e que vai prestar apoio a nossa candidatura. Acredito que outros partidos façam o mesmo. O nome do vice-prefeito será retirado de um desses partidos”, ressaltou.

Trajetória – Gerson Maia Gomes saiu de Plácido de Castro com 16 anos após uma discussão com a madrasta. Com medo da reação de seu pai, ele decidiu viver nas ruas. Oito meses se passaram e ao aceitar o convite de um irmão, que morava em Porto Velho, resolveu mudar de vida.

Ao sair do Acre, ele morou em Porto Velho, foi para o Distrito de Extrema e por fim, Guajará-Mirim na fronteira com a Bolívia. Na vida familiar, Maia é caso com Ozana Menezes e tem três filhos. (Folha do Acre)