Jovem é morto no Bairro João Eduardo, em Rio Branco

O jovem Romário Costa da Silva, de 23 anos, foi morto a tiros durante a madrugada desta terça-feira, (07), na Rua Santa Luzia, bairro João Eduardo, região da Baixada da Sobral.

De acordo com testemunhas, Costa estava trafegando em uma bicicleta com dois amigos quando um carro modelo Celta, de cor preta, se aproximou e começou a disparar em direção ao jovem. A vítima não teve como reagir ao ataque e morreu no local antes mesmo da chegada do Samu, os outros dois fugiram do local na hora do tiroteio, sem ferimentos. A Polícia Militar foi acionada para isolar o local até a chegada da perícia e colher informações sobre o crime. Ainda segundo informações, a vítima teria dito a conhecidos semana passada que estaria sendo ameaçado de morte por membros da facção Comando Vermelho (CV), tudo indica que Romário seria integrante da facção Bonde dos 13.

O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo de Romário Costa até a instituição para os procedimentos de praxe. Uma ronda foi feita nas adjacências onde o crime aconteceu, mas até o fechamento dessa matéria ninguém foi preso. O caso está sobre responsabilidade da Delegacia Especializada em Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).