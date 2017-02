Voo mais longo do mundo é inaugurado e dura mais de 16h

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Começou a operar neste domingo (5), o voo comercial mais longo do mundo, que faz o trajeto entre Doha, no Qatar, e Auckland, na Nova Zelândia. Operado pela Qatar Airways, o Boeing 777-200LR fez um trajeto de 14.500 quilômetros em 16 horas e 23 minutos. Com quatro pilotos a bordo e 15 comissários, foram servidas 1,1 mil xícaras de chá, 2 mil bebidas geladas e 1.036 refeições.

O voo de volta para Doha deve ser ainda mais longo, de 17 horas e 30 minutos, informou a companhia aérea.

Até então, o maior voo comercial disponível era oferecido pela Emirates Airlines e fazia a rota Dubai- Auckland, com 14.200 quilômetros. Com informações da ANSA.