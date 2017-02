Temer já planejava reunião com Lula, mas não sabia como se aproximar

Mesmo antes de se encontrar com Lula, na noite de quinta-feira (2), durante visita de solidariedade em decorrência do estado de saúde de dona Marisa, Michel Temer já planejava se aproximar do ex-presidente, só não sabia como se aproximar.

De acordo com a colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, a ideia era estabelecer um diálogo com a maior líder da oposição hoje no país.

No hospital, Lula se mostrou aberto e se disse disposto a dialogar com Temer sobre reforma política e agenda econômica.

Segundo assessores do Planalto, a administração de Temer precisaria de uma interlocução com a oposição.

Além de Temer, o senador Aécio Neves (PSDB-MG) também telefonou para Lula, a fim de prestar condolências, e também combinou de encontrá-lo.