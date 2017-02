Super Araújo goleia e garante vaga na 2ª fase do Campeonato de Férias

Quatro jogos da quarta rodada do Campeonato de Férias agitaram a torcida no Campo do Calafate, em Rio Branco, neste domingo (5) e a competição já tem equipe definida para segunda fase. Pela manhã, a disputa foi na chave chave B e no primeiro duelo do dia, o Supermercado Araújo goleou o Cidade Nova por 4 a 1. Com este resultado, além da liderança do grupo, o time garantiu uma vaga na próxima etapa do campeonato.Em seguida, o Borussia venceu o Habitar Brasil por 2 a 0 e conquistou os três primeiros pontos na competição.

Os jogos tiveram sequencia à tarde, no grupo C. Esperança e Campinas entraram em campo dispostos a vencer, mas após partida acirrada, empataram em 3 a 3, e logo após, encerrando os confrontos do fim de semana, Portal da Amazônia derrubou o Chapecó Esperança por 2 a 1. Sem nenhum ponto somado e sem chances de reabilitação, o time derrotado está eliminado.

O campeonato tem sequencia no próximo fim de semana, novamente no Campo do Calafate. No sábado (11), dois jogos da chave D complementam a quarta rodada. Às 13h40, ChapeAC enfrenta o Aroeira e em seguida, Sorveteria Cremy busca a vitória contra o Atlético Baixadão. No domingo, a disputa pela manhã é no grupo A. Abrindo a quinta rodada, às 8h, Aldeia joga com o Cruzeiro Tangará e às 10h, JBS e União, empatados na segunda colocação, se enfrentam em busca da liderança. À tarde, os times brigam pela chave B. No primeiro duelo, Escolinha do Calafate, na lanterna, busca recuperação contra o Borussia. Fechando a disputa, o já classificado Supermercado Araújo joga com o Habitar Brasil.

Vinte times disputam o título este ano: Cruzeiro do Tangará, Grêmio do Calafate (atual campeão), Aldeia, JBS e União (grupo A), Cidade Nova, Escolinha do Calafate, Supermercado Araújo, Habitar Brasil, Borussia (grupo B), Campinas, Bangu, Esperança, Chapecó Esperança e Portal da Amazônia (grupo C) e Aroeira, Vila Nova Bujari, ChapeAC, Sorveteria Cremy Gelado e Atlético Baixadão (grupo D).

De acordo com o regulamento, cada time pode ter até três atletas profissionais no elenco. As equipes se enfrentam entre si no primeiro turno, dentro dos grupos, e os dois melhores de cada chave avançam para a fase eliminatória.