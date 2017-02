Rainha Elizabeth II comemora 65 anos no trono do Reino Unido

Elizabeth Alexandra Mary of Windsor tem 90 anos e dedicou 65 deles ao trono do Reino Unido. Mais conhecida com a Rainha Elizabeth II, ela completa, nesta segunda-feira (6), jubileu de safira como soberana. Reservada, é pouco inclinada a festejar este tipo de aniversário e deverá passar o dia na sua propriedade de Sandringham, no leste da Inglaterra.

O aniversário deverá ser comemorado, no entanto, em todo o país. Principalmente, na Torre de Londres e no Green Park, onde salvas de tiros serão disparadas. Várias moedas comemorativas e selos foram criados para a ocasião.

Em setembro de 2015, a rainha bateu o recorde de longevidade no trono, anteriormente detido por uma das suas antepassadas, a rainha Vitória. A soberana é a que tem mais anos de vida e tempo em exercício, após da morte do rei da Tailândia, Bhumibol Adulyadej, em outubro.