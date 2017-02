Polícia Militar desarticula quadrilha na Baixada do São Francisco

Uma ação conjunta entre homens do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) e o Grupo Tático do 1º Batalhão resultou na manhã deste domingo, 05 de fevereiro, na desarticulação de uma quadrilha, que atuava na região da “Baixada do São Francisco”. Na operação policial foi apreendido material bélico, drogas e dinheiro.

Segundo as informações policiais, as guarnições realizavam operações na localidade, quando avistaram alguns indivíduos em fundada suspeita, em frente a uma residência do bairro. Os militares abordaram um dos homens e com ele foi encontrado um revólver calibre 38.

No interior da residência encontravam-se outras pessoas. Na busca no interior do imóvel foram localizados: uma espingarda calibre 32, dois simulacros (armamentos de brinquedo), um colete balístico, uma gandola das Forças Armadas, 62 trouxinhas de pasta base, 44 tabletes de maconha, 12 munições calibre 38, quatro cartuchos calibre 32, uma motocicleta furtada, cerca de 300 reais e um caderno de contabilidade da quadrilha.

Todos os seis adultos presos no local e os quatro adolescentes apreendidos foram conduzidos para Delegacia Central de Flagrantes (Defla), juntamente com todo material apreendido, para serem tomadas as medidas cabíveis ao caso.

Operações no interior

A Polícia Militar do Acre (PMAC) também tem intensificado o policiamento ostensivo no interior do estado. Na noite deste sábado, 04 de fevereiro, a corporação realizou a “Operação Longo Alcance”, que contou com homens do BOPE e guarnições do 8º Batalhão. (Asscom/PM)