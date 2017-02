“O presidente Lula, família e amigos são gratos pelas homenagens à dona Marisa”, diz o senador Jorge Viana

Amigo da família Lula da Silva, Jorge Viana esteve no velório da ex-primeira-dama Marisa Letícia no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, sábado passado, 04.

Redação Ecos da Notícia 06/02/2017 10h26