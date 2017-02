Marcus Alexandre detalha finalização da contenção no calçadão Raimundo Escócio

Com 90% do projeto executado, a obra de contenção do calçadão Raimundo Escócio está agora em fase final. A intervenção para evitar o desbarrancamento na região central da cidade abrange uma área de 6.400 metros quadrados. O aterramento foi concluído com onze caçambas e seis carretas de terra extraída de piçarreira na Região de Quatro Bocas na BR 364.

Na implantação dos drenos foram utilizados 125 metros de pedra brita número 2. Além de aterro, reaterros, foi feita ainda a conformação do talude, restando apenas um último vão de aterro para chegar ao nível do calçadão. Neste sábado 04, o prefeito Marcus Alexandre inspecionou o trabalho da empresa responsável pela execução do projeto e se reuniu com comerciantes do Calçadão da Raimundo Escócio.

Acompanhado pela secretária de Obras da Prefeitura, Ana Cláudia Ramos, pelo deputado André Vale e pelo vereador Juruna, Marcus Alexandre explicou aos comerciantes detalhes da conclusão da obra de contenção no calçadão. “Faremos isso no mês de abril, quando então já teremos uma definição da cota do rio. A fase principal que é a construção do muros de arrimo, as fundações profundas e o aterro nós já vencemos”, destacou Marcus Alexandre ao agradecer a parceria do senador Jorge Viana, responsável pela liberação dos recursos para a execução do projeto.

Durante a visita, o prefeito orientou a retirada dos tapumes para liberação do acesso até a retomada dos trabalhos quando, além do último vão de aterro será refeito piso, mirante, instalação de luminárias.

O deputado André Vale agradeceu empenho do prefeito Marcus Alexandre em atender uma demanda do comércio local. “Em tempo de crise é um grande esforço para uma obra importante que vai ajudar a aumentar o fluxo e aquecer as vendas no comércio do calçadão”, disse André Vale.

Para o vereador Juruna, a contenção do calçadão Raimundo Escócio “só trará benefícios, vai evitar transtornos como os que aconteceram com a grande enchente de 2015. Ganham os comerciantes, ganha a população.

Asscom