Enquanto governo demite servidores, primeira-dama compra carro de R$ 220 mil

Crise que nada

Em meio a rumores de crise financeira, informações de servidores do Palácio Rio Branco, ou melhor da Casa Rosada, dão conta que a primeira-dama do Acre, Marlúcia Cândido, anda exibindo seu novo brinquedinho, um carro importador da Chrysler.

Carro importado

O carro da fabricante americana tem uma média de preço em torno de R$ 220 mil. O carro da primeira-dama seria um dos poucos modelos que existem no Acre. O dela é novinho em folha, garante uma das moças que trabalha na Casa Rosada.

O que vivem é diferente do que pregam

Não é pecado, nem crime adquirir um modelo desses, mas certamente não condiz com o momento de crise que atinge o Estado. Enquanto centenas são demitidos, a primeira-dama segue seu estilo de vida luxosa.

Férias nos EUA

Não é apenas Marlúcia que vive uma vida luxuosa distante das grandes massas. Nas colunas sociais dos jornais acreanos, custeados com gordos recursos públicos, foram publicadas fotos da secretária de comunicação, Andréa Zílio, e secretária de Turismo, Raquel Moreira, curtindo férias em São Francisco, na Califórnia.

Piegas

Nas fotos as duas aparecem sorridente e a legenda da foto era a mais piegas possíveis: As belas secretárias curtindo merecidas férias. Então tá, né?

Viagem oficial

Lembrando que pelo menos as passagens de ida das moças, Andrea e Raquel, foram custeadas pelo Estado durante a ida da comitiva governamental que foi aprender inglês nos EUA e debater o clima e preservação ambiental. Aproveitaram a importante agenda e deram uma esticadinha, como dizem por aí.

Discursos vazios

Não é de hoje que os Estados Unidos da América é o lugar dos sonhos dos novos ricos, só é estranho que esquerdistas que pregam um conceito não explicado de florestania gostem tanto do capital e do luxo das arquitetura americana.

Nem sabem o que querem

Com mais da metade do mandato em andamento, ainda tem deputado estadual que se encontra ‘mais perdido que cego em tiroteio’. André da Droga Vale (PRP), Whendy Lima (PP) e Josa da Fármacia (PTN) ainda não sabem o que foram fazer no parlamento acreano.

Comissão de transporte

A Comissão de Transporte da Câmara de Rio Branco se reunirá na tarde desta segunda-feira (7). Vão discutir algo que já tem encaminhamento certo. Sabem que a passagem irá ter o valor reajustado, mas optaram por gastar saliva.

Um manchete qualquer

Na verdade os vereadores, pelo menos a maioria deles, não estão apenas gastando saliva estão tentando também um lugar nas capas de jornais e sites de notícias. (Folha do Acre)