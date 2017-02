Em protesto, policiais civis vão parar as atividades na próxima quarta-feira

O Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Acre (Sinpol/Ac) já prepara uma convocação para a realização de um ato de paralisação Nacional de 24 horas na próxima quarta-feira (8), a partir das 8 horas na Praça Povos da Floresta, localizada em frente do prédio da Assembleia Legislativa do Acre (ALEAC).

O movimento tem como objetivo protestar novamente contra a PEC 287/2016, que trata da Reforma da Previdência. O sindicato quer alertar a sociedade brasileira dos perigos que tal projeto traz a todos.

“Visamos também pressionar os parlamentares estaduais e federais para a não aprovação da PEC 287, bem como exigir destes, firmeza política na defesa dos interesses da sociedade e dos trabalhadores”, explica o presidente do Sinpol/Ac, Itamir Lima.

Além dos policiais civis, delegados de polícia, policiais federais do Acre, técnicos e agentes socioeducativos também devem aderir à paralisação nacional de advertência.

Na ocasião, além de passeata pelas ruas do centro de Rio Branco, será realizada uma campanha de doação de sangue. A proposta é realizar um ato que, além de chamar a atenção da população, preste um serviço social. “Por isso, convidamos a todos os manifestantes a participarem dessa campanha de doação de sangue”, concluiu Lima.

(Folha do Acre)