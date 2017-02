Conheça a mulher de ‘El Chapo’, o maior traficante de todos os tempos

Joaquin Archivaldo Gúzman Loera, de 62 anos, mais conhecido como ‘El Chapo Guzmán’, foi um dos reis do narcotráfico no México e liderou o temível Cartel de Sinaloa entre 2009 e 2011. A revista Time considerou-o uma das pessoas mais poderosas e influentes do mundo, tratando-o como ‘o maior narcotraficante de todos os tempos’.

Em 2015, Guzmán voltou aos holofotes da mídia depois de protagonizar uma incrível fuga de uma prisão mexicana através de um túnel de 1,5 Km. O traficante acabaria sendo encontrado, e extraditado para os EUA, onde permanece atualmente sob apertadas medidas de segurança.

uitos associam a prisão de ‘El Chapo’ com a entrevista que ele concedeu ao ator norte-americano Sean Penn, em Outubro de 2015. Nem o ponto de encontro e nem o contato que marcou a entrevista com o procurado narcotraficante foram divulgados publicamente por Penn. Mesmo assim, menos de um mês após a entrevista ‘El Chapo’ foi preso e extraditado.

A sua esposa, uma ‘ex-rainha da beleza’ norte-americana de 27 anos chamada Emma Coronel Aispuro e mãe de dois gêmeos do casal conseguiu visitá-lo recentemente numa audiência em tribunal, sendo que as visitas à prisão teriam sido negadas por receio de auxílio numa possível fuga.

Desde muito nova, a bela Emma Coronel Aispuro é habituada ao mundo do crime organizado. O seu pai, um fazendeiro chamado Ines Coronel Barreras, cultivava plantações de marijuana e ópio, e com o passar do tempo o seu tio Igancio ‘Nacho’ Coronel foi um importante membro do Cartel de Sinaloa, e um dos homens de confiança de ‘El Chapo’.

‘El Chapo Guzmán’ teria se apaixonado por Emma quando a viu num concurso de beleza no estado mexicano de Durango, em 2007, usando a sua influência para que a jovem ganhasse. Eles se casaram no mesmo ano. Guzmán tinha 47 anos e Emma 18.