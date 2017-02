Motocicleta é recuperada pela Polícia Militar

Policiais militares do 2º BPM (Batalhão de Polícia Militar), recuperaram uma motocicleta na manhã desta segunda-feira, (06), no Belo Jardim, precisamente no Beco Cheque Mate, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo consta, a guarnição estava em um patrulhamento de rotina, quando avistaram a moto em uma residência abandonada. Imediatamente foi feita uma consulta no sistema, e constataram que a motocicleta de cor ferrugem, placa MZW 8031 estava com restrição de roubo.

Diante dos fatos, o veículo foi encaminhado até o pátio da delegacia para que fosse feito os procedimentos. Em seguida será restituída ao verdadeiro proprietário.