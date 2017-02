A estréia do Rondoniense SC na Copa do Brasil, na próxima quarta feira (8) diante do Cuiabá, no estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho, terá arbitragem do Acre.

José Pinheiro será o árbitro principal auxiliado por Rener Santos e Jean Carlos. Fledes Santos, da Federação Rondoniense foi escalado como 4º árbitro. (Ac 24 Horas)

