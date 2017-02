Soldados franceses são roubados em McDonald’s

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Pinterest(abre em nova janela)

Compartilhe no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Tumblr(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Pocket(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Compartilhe no Google+(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Desconhecidos roubaram dois fuzis de assalto e munições de soldados franceses que haviam parado em um restaurante do McDonald’s na comuna de La Verpilliere, no sudeste do país. Quando os três militares retornaram ao carro, que estava estacionado perto, descobriram que uma das janelas laterais havia sido quebrada e que suas armas, dois fuzis de assalto Famas, e munições tinham sido roubadas, informa o canal LCI.

Os militares rapidamente chamaram a polícia, que começou uma operação de busca envolvendo um helicóptero. A polícia conseguiu estabelecer que se tratou de dois ladrões e que estes deixaram o local em um caminhão (também roubado). (Sputnik)