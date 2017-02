Situação dos rios no Acre 5/2

Na capital, o Rio Acre continua reduzindo o seu nível e registrou, neste sábado, 4, a marca de 8,76 metros, segundo medição realizada pela Defesa Civil do município.

Segundo o coordenador da Defesa Civil, coronel George Santos, a previsão é de que a vazante permaneça, caso não ocorram chuvas nessa bacia hidrográfica.

O plano de contingência para controle de enchentes da capital foi apresentado pela prefeitura e pelo governo do Estado e passa a entrar em prática quando o manancial atingir a cota de 12 metros. Contudo, a cota de alerta é de 13,50 metros e a de transbordamento, de 14 metros.

Igarapés e áreas de risco também são monitorados na capital.

Rio Envira

A vazante também pode ser observada no Rio Envira, em Feijó, que apresenta a cota de 8,o3 metros nesta manhã, segundo dado da Defesa Civil Estadual.

No município, o manancial está bem abaixo da cota de alerta, 13,50 metros, e segue dentro da normalidade. Sua cota de transbordamento é de 14 metros.

Rio Tarauacá

O Rio Tarauacá, que chegou a desabrigar 22 famílias em Tarauacá, reduziu seu nível e está bem abaixo da cota de transbordamento. Na medição desta manhã, o manancial se manteve estável registrando seis metros.

As famílias atingidas já retornaram às suas residências, com apoio do Corpo de Bombeiros.

Rio Juruá

O Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, continua vazando. Neste domingo, 5, registrou a cota de 13,99 metros, na medição das 9 horas. O monitoramento é realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Acre.

O manancial já desabrigou 99 famílias e desalojou outras 742 – totalizando, 841 famílias removidas de suas residências – atingindo diretamente 3.772 pessoas em Cruzeiro.

Na área urbana 11 bairros foram atingidos pelas águas e na área rural dois.

O governo do Acre, por meio da Defesa Civil Estadual, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Departamento de Saneamento e Pavimentação (Depasa) e demais órgãos de proteção e defesa, está atuando no monitoramento do Rio Juruá e nos trabalhos operacionais de retida das famílias, além de apoiar o plano de contingência promovido pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul.

Nesta última quinta-feira, 3, o ministro da Integração Helder Barbalho, acompanhado do governador Tião Viana vistoriou as áreas atingidas e prestou solidariedade às vítimas da enchente.

Em Rodrigues Alves, o Rio Juruá já desabrigou mais de 200 famílias. No início da semana, o prefeito Sebastião Correia decretou situação de emergência, em decorrência dos danos causados pela enchente.

No sábado, representantes da Defesa Civil do Estado estiverem em Mâncio Lima para uma reunião com o prefeito. No município, o Rio Moa e seus afluentes já desabrigam inúmeras famílias. O prefeito avalia a possibilidade de decretar situação de emergência nos próximos dias. Além disso, a gestão trabalha na implementação da Defesa Civil Municipal. (Agência de Notícias do Acre)

Foto Ilustrativa Rio Acre