Para Luana Piovani, Lula fez ‘draminha’ em velório

A atriz Luana Piovani ficou indignada com a reação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no velório da sua esposa Marisa Letícia, que aconteceu no último sábado (4), em São Bernardo do Campo, São Paulo. Como já é de costume, ela resolveu tornar pública a sua opinião através de um vídeo no Instagram Stories, que está dando o que falar.

“E o Lula no jornal, hoje, dizendo que Marisa foi triste? Gente, morrer é um drama, é uma fatalidade, uma tragédia na vida das pessoas que amam quem se vai. Mas por favor. Muito indigno, ele, numa hora triste como essa, fazer draminha, se vitimizar por conta dessa coisa triste que aconteceu com a dona Marisa. Ah, mas é muita falta de dignidade, gente”, ironizou Luana.

No momento mais forte de seu discurso, o ex-presidente afirmou que fizeram uma “canalhice” contra Marisa e que quer provar a inocência da esposa nas investigações da Operação Lava Jato, em que era ré junto com Lula em duas ações penais. “Na verdade, Marisa morreu triste”, lamentou Lula.