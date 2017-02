Mudando o Estilo de Vida – Perdi 11 quilos.

Galera, fiz esse post lá no meu Blog e decidi compartilhar aqui na coluna também, acho muito importante contar um pouquinho dos meus 11 quilos a menos, pra incentivar e mostrar pra vocês que é possível sim!

Então vamos começar, na verdade a história é tão longa que eu não sei nem por onde eu começo a minha saga com vocês…

A minha alimentação é das piores? sabe a pior ? agora multiplica ai que vocês vão ter ideia da minha..

Eu fui uma criança muito mal acostumada, como dizem os meus padrinhos “um bicho do mato”, só queria comer sucrilhos, danoninho e miojo.. não como peixe, não como porco e desteto galinha cozida e carne cozida. Meu Deus Natacha, você come o que então?

A minha alimentação era baseada e frituras, bife e frango, os acompanhamentos eram arroz, macarrão, farofa e só… salada? eca, nem pensar.. não comia essas coisas não e, na janta eu nunca tive costume de comer, mas quando comia era logo um sanduíche, uma pizza, essas coisas.

Outro ponto relativamente negativo que eu tive, era a mania de comer doces TODOS OS DIAS!

Eu também não devo dizer que eu estava obesa, nunca cheguei a esse ponto… mas ser magro não é sempre ser saudável sabia?

O meu estopim foi em 2012, quando eu cheguei a 61 quilos, gente eu tenho menos de 1,60 de altura e sim, eu estava acima do peso. As minhas roupas não entravam mais e quando eu pensei que não, estava trocando o meu estilo de roupa (pra esconder as gordurinhas).

Quando eu me mudei de Florianópolis pra Rio Branco, eu deixei de fazer exercícios básicos, como caminhar até o ponto de ônibus e tive que sair da minha aula de Jazz. Como eu falei, sempre tive uma vida sedentária e nunca fiz academia, mas acreditem.. esses pequenos exercícios faziam uma diferença enorme na minha vida.



Como eu resolvi mudar?

Não gente, eu não acordei e falei “hoje eu começo!”, na verdade eu passei mal mesmo.. muito mal, estava comendo compulsivamente (isso é mais normal do que vocês imaginam e muitas pessoas vão se identificar agora), daí combinei com um casal de amigos e a gente de pronto inventou um cachorro quente, eu comi uns dois cachorros quentes eu acho, aqueles grandes, com pão francês. Bem, de madrugada eu comecei a vomitar horrores coloquei a culpa no bendito cachorro quente da minha amiga Estephanie (o cachorro quente da salvação), foi ai que eu fui ao médico e ele me disse que eu estava com refluxo e provavelmente até uma gastrite.

Na sexta-feira eu comecei a minha dieta passada por ele, até porque tudo que eu comia ia pro vaso.. entrei em contato com um amigo do meu pai e ele me levou pra dar uma volta no Horto Florestal (acho que a volta é de 600 metros) e adivinhem? eu não conseguia trotar, só caminhar a passos leves e ainda assim, fiquei MUITO cansada, exausta, a minha condição física estava péssima..

Me matriculei na Academia

Na segunda feira nós combinamos de ir fazer a minha matricula na academia, ele me colocou pra fazer 01 hora de esteira caminhando e os exercícios nos aparelhos eram praticamente sem peso, com repetições rápidas e maiores. Em 04 meses eu perdi mais de 6 quilos e quando pensei que não, estava em forma, saí dos 61 para os 53 quilos!

Mudamos o meu treino e eu estava ganhando massa muscular, que felicidade!

Minhas roupas entraram!

Pode-se dizer que essa é uma sensação maravilhooooooosa! sabe aquelas roupas que não davam mais em mim? de anos atrás? elas estavam entrando de novo. Me arrependi de ter doado as minhas roupas, já conformada que eu nunca mais iria entrar nelas.

Estava vestindo 40, me peguei comprando 38 e depois 36!

O lado bom é que eu doei as minhas roupas de numeração 40, apertei os vestidos e dessas roupas, eu não sinto falta.

Alimentação

A alimentação é a parte mais difícil de qualquer mudança no estilo de vida, eu tinha que parar de comer tudo que eu mais gostava… e a compulsividade é muito difícil de superar.

Muitas pessoas cortam logo o arroz, esse não foi o meu caso, eu não cortei ele da minha dieta. No lugar disso, deixei de comer pão todos os dias, deixei de tomar refrigerantes todos os dias, deixei de comer macarrão e farofa todos os dias também.

Nos finais de semana, eu me permitia comer um sanduíche, uma macarrona e uma pizza.. por que não? somos todos humanos e filhos de Deus, mas o lado bom que eu percebi é que eu não estava mais comendo muitos pedaços de pizza e até a coca-cola não estava mais me fazendo falta, eu tomava um copo no máximo.

Uma coisa que é bastante polêmica e que eu só tenho a falar bem é o Herbalife! eu tomei herbalife sim gente! mas eu não deixava de comer pra tomar herbalife.. eu geralmente jantava ele, mas quando não tomava, eu comia uma coisa saudável. Muitas pessoa dizem “eu fiz dieta com herbalife e depois que parei, engordei o dobro”.

Moço(a), não adianta tomar herbalife, shakes e afins e depois comer uma pizza e um pão com ovo, a gente tem que se REEDUCAR, não existem milagres.

Depois que troquei a minha alimentação, perdi de cara 2 quilos e não era gordura sabia? era inchaço mesmo.

Principais Benefícios

Essa é a minha parte preferida, eu descobri que estava com problemas de saúde que eu nem imaginava.. pra mim já era normal e eu só fui começar a perceber com as melhorias, são tantas que eu vou listar as que eu lembro pra vocês:

Intestino – Sempre tive intestino preso e até hoje sofro com isso, mas eu melhorei muito, até comecei ir ao banheiro todos os dias.

Gases – ainda fala sobre o intestino, mas uma coisa que melhorou 100%, é que a minha barriga estava sempre inchada e com gases (todos os dias mesmo, era horrível) e eu resolvi meu problema e nem sei mais o que é isso.

Respiração – sabe quando você anda e se sente cansada e ofegante? pois é, eu estava assim, depois me senti muito melhor e menos cansada.

Emocional – Quando eu digo emocional, eu falo de todos os aspectos, sono, auto-estima.. eu não me sentia mais bonita sabe? e eu passei a ter isso e me sentir bonita de novo. Meu sono melhorou muito, não tinha mais insonia e minha ansiedade diminuiu, eu estava menos estressada e feliz.

Gente, esse foi um breve resumo do meu ano de 2013.. não posso dizer que é fácil e sei por experiencia própria o quanto vocês sofrem com isso.

Sei que vocês dormem com a promessa que vão começar no dia seguinte e não conseguem. Sei que a auto estima de alguns não ta das melhores e isso afeta todo o meio em que vocês vivem (casamento, trabalho e amigos). Mas sabe? não é impossível, não desistam de vocês e caso vocês não aguentem e comam um pedaço de pudim, não fiquem pra baixo e comecem até conseguir!

Espero ter ajudado, estamos juntas!