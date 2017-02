Mãe atropela e mata acidentalmente bebê de 1 ano em São Paulo

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Um fim de semana trágico para a família de uma mãe que atropelou a filha acidentalmente, na última sexta-feira (3), em Itaberá, interior de São Paulo. A criança, um bebê de 1 ano, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

A mãe da vítima, que não teve o nome revelado, estava saindo com o carro da casa da avó da criança e não viu o bebê quando foi dar ré no veículo. Um pedreiro assistiu à cena e tentou gritar para evitar o acidente.

“Esse pedreiro contou para nós, em depoimento, que viu quando o carro deu o arranque para sair, mas o veículo foi para trás e atingiu a menina. Policiais que atenderam a ocorrência acreditam que a mãe havia acabado de deixar a menina na casa da avó, mas a criança deve ter saído atrás dela”, afirmou, ao G1, o delegado Thiago Daniel.

Ele ainda ressaltou que o boletim de ocorrência foi registrado como homicídio culposo em condução. As causas do acidente serão investigadas.