Câmera mostra vulto em presídio e internautas falam em ‘espírito’; veja

Internautas ficaram intrigados com um vídeo que mostra um vulto dentro de uma penitenciária brasileira. As imagens foram registradas por uma câmera de vigilância e publicadas no Facebook pela página Sistema Prisional.

De acordo com a publicação, a cena foi registrada no último dia 2 de fevereiro, às 21h23, na unidade prisional de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e o “corpo estranho” que aparece não era de nenhum detento.

Nos comentários, internautas dizem acreditar que trata-se de um “espírito” ou “alma penada”. “Depois das imagens que vi nas rebeliões dos presídios…está mais que confirmada a presença de espíritos malignos nestes lugares”, escreveu um homem.

“Quem trabalha em uma unidade prisional sabe muito bem o quanto esses lugares são carregados de energias ruins”, se manifestou outro internauta. Um terceiro rapaz ponderou, dizendo que era “apenas um gato”.