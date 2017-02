Após emboscada, jovem é morto e tem pescoço degolado no Acre

O ajudante de pedreiro José Manoel Felipe Correia Galvão, de 22 anos, foi encontrado morto com dois tiros na cabeça, duas facadas e com o pescoço degolado.

O crime aconteceu na noite deste sábado (4), no Vale dos Buritis, em Cruzeiro do Sul. A irmã da vítima, que não quis se identificar, e a polícia acreditam que o jovem tenha sido atraído para o local do crime e tenha sido vítima de uma emboscada.

“Um rapaz conhecido por Gil foi lá em casa chamar o Felipe dizendo que tinha uma garota querendo conversar com ele. Momentos depois, um grupo de jovens que foi jogar bola na quadra chegou lá em casa dizendo que ele estava morto. Espero que a polícia descubra quem matou meu irmão. Nunca soube que ele tivesse inimigos”, conta a irmã.

Policiais militares estiveram no local do crime e realizaram buscas nas imediações, mas não encontraram pistas de nenhum suspeito. O delegado da Polícia Civil Alexnaldo Batista comandará as investigações.

“Estamos buscando a localização do rapaz que atraiu a vítima para o local do crime, solicitando imagens de câmeras de segurança e colhendo informações das pessoas, que residem nas imediações, na tentativa de levantar elementos que nos leve a dar uma resposta rápida a este caso”, diz.

O corpo da vítima está sendo velado na Capela de Santa Júlia, no bairro da Escola Técnica, e será sepultado ás 16h no cemitério Jardim da Paz. (G1 Acre)

Relacionado