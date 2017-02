Visitante é presa em flagrante com drogas em partes íntimas em Sena Madureira

Uma mulher identificada por Antônia Bechior da Silva foi presa pelas Agentes Penitenciárias do presídio Evaristo de Moraes, na manhã deste domingo, (05). A visitante foi presa em flagrante tentando entrar no complexo transportando drogas.

Segundo consta, no momento que a visita iria passar pela revista pessoal, foi notado um certo nervosismo, com isso, as agentes fizeram uma revista minuciosa em Antônia, e logo foi encontrado 50 barras de maconha, 03 porções da mesma substância e uma ”trouxinha” de cocaína, todo o entorpecente estava nas partes íntimas da visitante.

A droga seria entregue as presas do sistema carcerário feminino da Evaristo Moraes. “Ela pretendia repassar a maconha e a cocaína para as apenadas, mas teve seu plano frustrado”, comentou uma das agentes que preferiu não se identificar.

Diante do flagrante, Antônia Belchior deverá ser autuada por tráfico de drogas