Em Sena, supostos de membros de facções são baleados em tiroteio

Supostos integrantes de facções criminosas se envolveram em um tiroteio na noite deste sábado, (04), no Bairro Eugênio Areal, conhecido como “Invasão do Xiburema” localizado no município de Sena de Madureira, no interior de Rio Branco.

Tudo indica que a disputa entre integrantes de facções não tem fim, o confronto entre os membros deixou dois homens feridos. Nenhum dos baleados tiveram suas identidades reveladas.

Uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou as vítimas até o Hospital João Câncio Fernandes, os jovens não correm risco de morte. Até o momento ninguém foi preso.