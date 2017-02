Assaltante de moto táxi é preso em flagrante no Loteamento Farhat

Policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar (BPM), prenderam na noite desta sexta-feira,(03), Antônio Carlos Sousa de Freitas de 34 anos, por tráfico de drogas e assalto.

De acordo com a polícia, o acusado pegou um moto táxi em um posto de combustíveis localizado na Via Chico Mendes, e pediu para o trabalhador levá-lo até seu endereço no Loteamento Farhat, ao chegar no local, o passageiro desceu da moto e disse que iria pegar o dinheiro da corrida que estaria dentro de casa. Ao retornar, Antônio já veio armado com uma escopeta, roubando o dinheiro do motociclista, cerca de R$30,00 reais, o apurado até aquele momento, em seguida mandou ele ir embora.

A vítima saiu e acionou a polícia que foi até o apartamento e prendeu o acusado, em uma revista no imóvel foi encontrado droga, barrilha e uma escopeta calibre 28 com dois cartuchos.

Diante do fatos, o criminoso foi preso e levado para Delegacia de Flagrantes (Defla), onde será autuado por roubo e tráfico de drogas.