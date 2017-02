Oposição precisa de uma assinatura para criar comissão que investigará empresas de ônibus; vereador desaparece das sessões

Nos dois primeiros dias de sessão na Câmara Municipal de Rio Branco o tema transporte coletivo foi o principal destaque entre os vereadores. Enquanto a oposição, na figura de Roberto Duarte (PMDB), colhia assinaturas na tentativa de instaurar uma Comissão Especial de Inquérito (CEI) para fiscalizar as concessões das empresas de ônibus, os parlamentares da situação rechaçavam a investida do peemedebista, alegando ser prematura qualquer proposta de Comissão Especial.

De acordo com o regimento interno da Câmara de Rio Branco, para criar Comissões Especiais são necessárias seis assinaturas, ou seja, um terço dos parlamentares da casa. Mesmo com a resistência dos aliados do prefeito Marcus Alexandre, o requerimento de Duarte já contava com a sua assinatura e de mais quatro vereadores: Lene Petecão (PSD), Célio Gadelha (PSDB), N.Lima (DEM) e Emerson Jarude (PSL), faltando apenas uma para a Comissão ser instaurada.

Porém, o possível titular da sexta e última assinatura, Clezio Moreira (PSDB), não compareceu a sessão desta quinta-feira (2), esfriando os anseios oposicionista. Segundo Célio Gadelha, líder do PSDB na Câmara, o seu colega de partido faltou aos trabalhos na Câmara porque estava no Pronto Socorro.

A reportagem entrou em contato com Clezio Moreira (PSDB) para saber o motivo de sua ida ao Pronto Socorro, mas não obteve resposta. (Folha do Acre)