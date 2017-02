Incêndio da sede do governo no Acre deve ter sido criminoso, diz polícia

O incêndio que destruiu a sede do governo do estado em Marechal Thaumaturgo, no último dia 29, deve ter sido criminoso, segundo a Polícia Civil, responsável pelo caso. O local abrigava núcleos de diversos órgãos públicos, incluindo as secretarias de Educação e Produção Florestal, além de guardar materiais do Departamento de Pavimentação e Saneamento (Depasa).

O delegado Lindomar Ventura, que está respondendo pela delegacia da cidade, afirma que as investigações ainda estão correndo de forma sigilosa. “Estamos investigando, nada que possamos divulgar agora. Tudo indica que seja [uma ação] criminosa, foi um ato de vandalismo. É essa a linha de investigação”, ressalta.

Na época do ocorrido, o representante do governo no Vale do Juruá, Itamar de Sá, falou que não havia indícios de curto-circuito em relação ao incêndio. O gestor afirmou também que o prejuízo “foi incalculável”, uma vez que nenhum objeto chegou a ser retirado do imóvel.

“As informações que tenho é que três suspeitos estavam no horário próximo ao prédio manuseando o que seria uma lona, um plástico ou algo assim. Logo após aconteceu o incêndio. Então, acreditamos em incêndio criminoso. Tivemos um prejuízo muito grande, porque não se conseguiu tirar absolutamente nada do local”, informou.

