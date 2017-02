Governo certifica alunos do ensino profissionalizante de cidades do interior

Nesta semana, o governo do Estado, por meio do Instituto Socioeducativo do Acre (ISE) e Instituto Dom Moacyr (IDM), entregou as certificações do Programa Nacional ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) para alunos das cidades acreanas de difícil acesso.

Cerca de 60 estudantes de Santa Rosa e Jordão receberam seus diplomas de conclusão das atividades profissionalizantes dos cursos de panificação, técnicas de costura e cozinheiro.

“Oferecer qualificação e um ensino profissional de qualidade é o compromisso do governo Tião Viana de apresentar novos conhecimentos e novas oportunidades para os moradores desta região”, ressalta a diretora-presidente do IDM, Rita Paro.

Turma do curso de panificação em Santa Rosa recebeu certificado (Foto: Cedida)

Em Marechal Thaumaturgo, foram certificados os 90 alunos dos cursos de agentes comunitários de saúde, combate de endemias, representante comercial e piscicultor.

Segundo o diretor-presidente do ISE, Rafael Almeida, criar mecanismos em favor da geração de renda para as famílias em situação de vulnerabilidade social também é prevenir a incidência de atos infracionais, evitando assim alguma reincidência.

“Mesmo sem a estrutura física da autarquia nesses municípios, as unidades socioeducativas recebem adolescentes em conflito com a lei de todas as regiões do Acre. Cursos como esses reforçam os trabalhos da socioeducação e suas ações preventivas”, relata Almeida. (Agência de Notícias do Acre)