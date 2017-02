Cecon realizará mamografia sem agendamento na próxima terça

Em alusão ao Dia Nacional da Mamografia, comemorado em 7 de fevereiro, o Centro de Controle Oncológico do Acre (Cecon) vai oferecer atendimento neste dia às mulheres acima de 50 anos que nunca fizeram o exame, sem agendamento.

É necessário somente levar o cartão do SUS, identidade, CPF e comprovante de residência. O atendimento terá início às 8 horas.

De acordo com a gerente do Cecon, Priscila Murad, é a primeira vez que uma ação como essa será realizada. “Esperamos atender todo o público, mas, caso a demanda seja maior que o esperado, as mulheres que não forem atendidas sairão com agendamento marcado”, assegura.

A mamografia é um exame que possibilita detecção do câncer de mama. A orientação do Ministério da Saúde (MS) é para que todas as mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos tenham acesso ao procedimento uma vez ao ano.

