Brothers gritam ‘fora, Temer’ e ‘volta, Dilma’ na casa

Após receberem o castigo do monstro passado por Daniel, os brothers Ilmar e Marcos entoaram gritos políticos na casa do BBB.

Enquanto vestidos de lado bom e lado mal do cérebro, o castigo do anjo da semana, os dois gritaram “volta Dilma” e “fora Temer” ao andar pela casa, informa o Diário de Pernambuco.

O primeiro grito partiu de Marcos, que pediu a ex-presidente de volta. Em seguida, Ilmar completou o “protesto” pedindo a saída do presidente atual.