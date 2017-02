Ato ecumênico homenageia ex-primeira dama Marisa Letícia em frente ao Palácio

A ex-primeira dama Marisa Letícia, esposa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi homenageada no final dá tarde desta sexta-feira, 03, durante ato ecumênico em frente ao Palácio Rio Branco, sede simbólica do governo do Acre.

O anúncio oficial da morte de Marisa Letícia (66) foi feito na tarde desta sexta-feira pelo Hospital Sírio Libanês, onde ela foi internada em 24 de janeiro. Nesta quinta, a ex-primeira-dama foi declarada em estado de morte cerebral e a família autorizou a doação de seus órgãos.

Em sua página no Facebook, Sebastião Viana, que não compareceu ao ato ecumênico porque cumpre agenda no interior, postou: “Admirável Marisa… A homenagem do Acre pra você”.

O evento contou com a presença da primeira dama Marlúcia Cândida, uma das idealizadoras do ato em parceria com o Instituto Ecumênico, religiosos, como o padre Massimo Lombardi, reitor da Catedral Nossa Senhora de Nazaré, o pastor Afonso Geber, e correligionários de Marisa. (AC 24 Horas)