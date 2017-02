Zagueiro de time espanhol é preso após agredir a mulher

O jogador do Atlético de Madrid Lucas Hernández agrediu sua companheira após uma discussão e acabou detido pela polícia espanhola na madrugada desta sexta.

O zagueiro, segundo o El Mundo, teria chegado bêbado em casa e se desentendeu com sua esposa. Ainda de acordo com o jornal espanhol, a mulher do atleta de 20 anos precisou ser hospitalizada, mas ainda não prestou queixa contra o marido.

Nascido em Marselha, Hernández atua desde muito jovem no time espanhol e é frequentemente convocado para as seleções de base da França.