Operação da Polícia Federal desmonta esquema do PCC que ordenava homicidios e assaltos

Agentes da Polícia Federal no Acre cumprir nesta sexta feira (3), 40 mandados judiciais dentro da Operação Leviatã, deflagrada para desarticular um braço dá facção criminosa Primeiro Comando dá Capital(PCC), que atuava dentro e fora dos presídios do Acre.

Segundo a investigação dá PF, sob o comando do delegado Fares Feghali, a organização se chamava IFARA” , que executava as ações determinadas pelo comando do PCC.

Cerca de 100 polícias federais com apoio da PM e do IAPEN, cumpriram 11 mandados de prisão e 3 de condução coercitiva.

Ainda de acordo com a PF, essa ramificação do PCC atuava com o apoio financeiro enviado pelo comando maior do PCC, que enviou R$ 1,5 milhões para financiar as ações dos criminosos no estado.

Dentre os presos estão três funcionários do Tribunal de Justiça do Acre, que segundo o delegado Fares, repassavam informações privilegiadas para os criminosos.

O dinheiro enviado foi usado na compra de armamento como fuzis e pistolas para o grupo enfrentar as facções rivais.

O delegado disse ainda que esse braço criminoso tinha líder uma mulher, que tentou fugir durante a ação da PF, mas acabou presa. ( Com informações AC 24 Horas)