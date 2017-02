“O Estado foi irresponsável”, diz Sinhasique a respeito da demissão de 380 servidores

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Pinterest(abre em nova janela)

Compartilhe no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Tumblr(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Pocket(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Compartilhe no Google+(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

A deputada estadual Eliane Sinhasique (PMDB) usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), na manhã desta quinta-feira (2), para afirmar que o Estado foi negligente ao contratar 380 pessoas de forma irregular e ao permitir que essa situação se prolongasse por anos.

O Ministério Público do Estado recomendou a demissão de 380 servidores, dentro de um prazo de 45 dias. Esses trabalhadores, contratados provisoriamente entre 1995 a 2008, estão com prazos contratuais vencidos.

“O Estado agiu de forma irresponsável! Permitiu que a situação chegasse ao ponto que chegou. Não tomou nenhuma atitude para preparar essas pessoas para a realidade. O Estado deveria ter sido transparente e exposto ao servidor que num prazo determinado ele seria exonerado”.

Para a parlamentar, o Governo permitiu que a situação se arrastasse por fins eleitoreiros. “O Estado permitiu que essas pessoas trabalhassem de forma irregular, para conquistar e segurar voto. Não se preocupou com a situação das famílias ou com a legalidade do ato”.

Sinhasique lamentou pela demissão em massa e pediu que o Governo pague os direitos trabalhistas de todos esses servidores para que o sofrimento deles seja minimizado.

Enchente em Tarauacá

A deputada também falou da situação de Tarauacá. Mais de 16 mil pessoas estão desabrigadas por conta da cheia do Rio Tarauacá que chegou a cota de 10,45 metros.

“Todos os anos vemos a mesma cena. As autoridades se fazem presentes montando abrigos, removendo as pessoas e seus objetos das áreas críticas, mas quando termina a enchente, não se toma nenhuma atitude concreta para que se retire efetivamente essas pessoas das margens dos rios. É necessário que se faça o mapeamento da cidade para que a ocupação ocorra na parte alta” (Asscom)