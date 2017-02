Nível do rio Acre segue vazando e marca 9,39 metros nesta sexta-feira

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

O Rio Acre continua em situação de vazante e está com 9,39 metros nesta sexta-feira (3), em Rio Branco. Ontem, o nível era de 10.18m.

Na região do Alto Acre, também há vazante do manancial e o nível que na quinta-feira era de 3,33 metros, hoje é de 3,24.

O Riozinho do Rôla, que nos últimos dias era o que mais influenciava o alto nível das águas do Rio Acre, também apresentou baixa das águas e está agora com 11,51 metros.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Rio Branco, coronel do Corpo de Bombeiros, George Santos, há previsão de chuvas moderadas para hoje e amanhã.

Com informações da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Rio Branco (Asscom)