Ex-governador Romildo Magalhães é internado após complicações no coração

O ex-governador do Estado do Acre, Romildo Magalhães, está internado no Hospital Santa Juliana em Rio Branco após complicações no coração. Magalhães fará na próxima semana mais uma cirurgia desta vez na válvula aórtica.

Na semana passada, o ex-chefe do executivo acreano recebeu um marcapasso, aparelho que é implantado em portadores de diversas doenças do coração e tem a função de observar e corrigir os defeitos do ritmo cardíaco, e também passou por procedimentos de cateterismo. Além de problemas cardiovasculares, Magalhães é diabético.

“Romildo segue o tratamento e estamos muito confiantes em sua recuperação. Toda a equipe médica vem se dedicando ao máximo, e com o apoio dos amigos e da família ele tem reagido bem. Por isso, nós agradecemos o carinho e a preocupação de todos”, disse Valmira Magalhães, esposa do ex-governador.

Na segunda-feira (30), a irmã mais velha de Romildo Magalhães, Maria de Lourdes Magalhães, faleceu aos 86 anos após sofrer um ataque fulminante. Por conta do quadro clínico do ex-governador, os médicos não autorizaram sua participação na cerimônia fúnebre.

Romildo tinha uma relação muito afetuosa com sua irmã, popularmente conhecida como Dona Lili. Bastante abalado com a notícia, o ex-governador teve leve alteração em seu quadro clínico, mas com ajuda de medicamentos, obteve melhoras significativas. (Folha do Acre)