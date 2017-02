Detran entrega cadeirinhas para bicicletas em creche no bairro Sobral nesta sexta-feira

A cadeirinha pode evitar acidentes como lesões de membros inferiores que podem enroscar na corrente ou nos raios das rodas, e até mesmo quedas.

Com a intenção de oferecer mais segurança no transporte de crianças em bicicletas, o Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) entrega cadeirinhas, nesta sexta-feira (3), na creche Sorriso de Criança, localizada na Sobral.

Inicialmente 25 famílias serão beneficiadas com a ação, mas futuramente, à medida que as necessidades forem identificadas pela coordenação de educação de trânsito do Detran, a atividade será estendida a outras creches. (Asscom)