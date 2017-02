Irmãos são executados no Ramal do Gurgel em Rio Branco

A mandala da morte continua girando em Rio Branco, e de forma muito rápida. Na madrugada de sexta-feira, (03), no Ramal do Gurgel, região do bairro do Amapá, segundo distrito de Rio Branco, mais dois jovens foram executados á tiros, e um terceiro ficou ferido.

Tudo indica que a guerra entre os membros de facção continua á todo vapor. Os irmãos, Kenedy Sobrinho dos Santos, 25 anos, e Paulo Sérgio Gomes Sobrinho, 19 anos, fora mortos dentro de casa por homens armados. Segundo a polícia, os acusados invadiram a residência das vítimas, e já entraram atirando contra os mesmos.

Após a ação saíram gritando “Aqui é Comando Vermelho porra”. As suspeitas é que os irmãos faziam parte da facção B13 e teriam sido mortos por integrantes da facção rival Comando Vermelho (CV).

Policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foram acionados e ao chegar no local encontraram Kenedy e Paulo sem vida. Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), foi acionada e prestou atendimento a terceira vítima, que não teve o nome divulgado, a mesma se fingiu de morta para não morrer.

Um patrulhamento foi realizado no bairro e regiões adjacentes pelos policiais, na tentativa de encontrarem os suspeitos, mas, ninguém até o momento foi preso.

O caso ficará a cargo da Delegacia Especializada em Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP)

Fotos: ORioBRanco.Net