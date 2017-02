Senac abre 2 processos seletivos no Acre

O Senac – DR/AC torna público a realização de Processo Seletivo para provimento de vagas efetivas e formação de cadastros de reserva, exclusivamente para lotação nas unidades de Rio Branco (AC) e Cruzeiro do Sul.

As atribuições das funções, requisitos, remuneração, jornada, conteúdos programáticos específicos, estrutura e etapas do processo, bem como o cronograma completo encontram-se detalhados nos editais publicados na página do Senac na internet

As inscrições serão realizadas no período das 08h do dia 31/01/2017 até às 23h59min do dia 14/02/2017, exclusivamente através do portal da empresa, cabendo ao candidato certificar-se previamente de que preenche todos os requisitos exigidos para a função pretendida. Para realizar a inscrição o candidato deverá preencher formulário conforme o nível e a função.