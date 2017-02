Sebastião Viana visita obras da ponte do Riozinho

Com previsão de inauguração para o dia 15 de fevereiro, as obras da ponte do Riozinho do Rola em Rio Branco, foram inspecionadas na manhã desta quarta-feira, 01, pelo governador Sebastião Viana, o diretor-presidente do Deracre, Cristovam Pontes e o superintendente do Incra, Eduardo Ribeiro.

O diretor do Deracre informou que o tráfego pelo acesso já foi liberado antes mesmo da inauguração. A ponte após concluída custará R$ 6 milhões aos cofres públicos.

“Tráfego já liberado mediante controle de velocidade, antes mesmo da inauguração, que ocorrerá em 15 dias, beneficiando milhares de produtores da região”, garantiu Cristovam. (AC 24 Horas)