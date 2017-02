Nazaré pede pedir união para BR 364 não fechar

Durante a sessão solene de abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), a vice-governadora Nazaré Araújo (PT) fez uma pausa na leitura da mensagem governamental para pedir união para manter a BR 364 aberta. “Faço uma pausa para pedir a união de todos para manter a BR 364 aberta”, disse a petista.

Ela destaca que, “enquanto a rodovia esteve sob o manto do Estado do Acre, o governador Tião Viana nunca permitiu que ela fechasse. Nós sabemos das dificuldades que o nosso povo enfrenta e sabemos das dificuldades caso esta rodovia seja fechada”, disse Nazaré Araújo, que não deixou de alfinetar os críticos.

Sem citar nomes, a vice-governadora destacou que para algumas pessoas a estrada não seria uma via prioritária. “A BR 364 é uma conquista dos governos de do ex-presidente Lula e da nossa presidente Dilma. É preciso que ela continue aberta pelo bem do Estado do Acre”, ressalta a vice de Sebastião Viana. (AC 24 Horas)