Musa do Acre é destaque no desfile da escola de samba Unidos do Peruche

A acreana, Vanusa Freitas, 24 anos, vem chamando cada vez mais a atenção por onde passa em São Paulo (SP) devido o corpo escultural que conseguiu graças à malhação diária. Agora, a morena vem causando no mundo carnavalesco por conta do seu charme, carisma e gingado de samba.

Durante ensaio técnico da Escola de Samba Unidos do Peruche, a beldade arrancou suspiros ao tirar, no meio da avenida, a roupa. A ação da moça provocou aplausos e gritos da platéia que acompanhava o desfile no entardecer no Sambódromo de São Paulo no último sábado (29).

“A saia estava incomodando. Não pensei duas vezes tirei para me sentir muito mais a vontade, é ensaio ainda né? Então pode!”, afirmou a gata que se prepara para competir neste ano pela Unidos do Peruche.

A atuação da acreana em eventos de beleza e sensualidade virou rotina. Além do carnaval, Vanusa Freitas está preparando para participar do “Musas do Kart” evento automobilístico realizado anualmente e que convida modelos de destaque.

“A parte mais engraçada dessa corrida é que não sei dirigir, mais aceitei o desafio, me senti honrada entre tantas beldades ser escolhidas para fazer parte do grid de largada”, disse ela em entrevista.

A Folha do Acre mostra um pouco mais do ensaio da agremiação paulista registrado nas lentes do fotografo Jorge Meruvia. (Com informações Folha do Acre)