Mulher é assaltada, troca socos com bandidos e fica com bicicleta da dupla

Ao sair pra tentar vender carne à noite, a zeladora Marlenilda Silva, de 27 anos, foi assaltada e trocou socos com os bandidos nesta terça-feira (31) em Cruzeiro do Sul. Ela, que estava com o filho de 3 anos, enfrentou os bandidos e acabou perdendo o celular. Porém, ela conseguiu ficar com a faca e a bicicleta da dupla.

Mesmo trabalhando como zeladora, ela conta que ajuda o pai na venda de carne à noite e que havia saído de casa sem avisar ao marido. Ela levou o filho de 3 anos e, ao chegar em frente a um mercantil no bairro João Alves, foi abordada.

“Primeiro perguntaram onde ficava uma borracharia. Eu respondi e continuei andando e eles continuaram falando comigo. Até que um passou na frente e pediu um celular dizendo que era um assalto”, conta. Ela diz ainda que começou a rir achando que era brincadeira. “Quando vieram para cima de mim, eu corri pra cima deles. Consegui pegar a faca e a bicicleta e saíram correndo com meu celular”, diz. Após perder o celular, Marlenilda conta que só vai devolver a bicicleta quando a dupla devolver o aparelho que custou mais de R$ 2 mil. “Se quiserem a bicicleta de volta vão ter que devolver o meu celular”, enfatiza. Questionada se não sentiu medo ao reagir ao assalto, ela diz que ficou nervosa, mas mesmo assim decidiu reagir. “Eu tinha esquecido era meu filho, depois voltei chorando e peguei ele. Eu ainda estou pagando o meu celular, fiquei nervosa. A gente que trabalha sabe o quanto é difícil”, finaliza. Colaborou Gledisson Albano, da Rede Amazônica Acre.