Ministro da Integração virá ao Acre acompanhar cidades atingidas por enchentes

A cheia dos rios Juruá, em Cruzeiro do Sul e Muru e Tarauacá, no município de Tarauacá, bem como a epidemia de malária em Mâncio Lima, foram as pautas da reunião entre o deputado Major Rocha (PSDB) junto com a bancada federal do Acre e o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho. O objetivo da audiência foi buscar soluções de curto e médio prazo para resolver os problemas das enchentes na duas cidades acreanas, bem como medidas emergenciais para conter o surto da doença em Mâncio Lima.

O parlamentar tucano esclareceu ainda que, além de ajuda emergencial aos desabrigados, é preciso que toda a bancada dos parlamentares acreanos em Brasília trabalhe unida para buscar soluções para os problemas ocasionados durante e pós-cheia.

“O ideal é, além de resolvermos a situação dos desabrigados, buscarmos, também, formas de combater os efeitos das cheias, que ocorrem a cada temporada de chuvas no Acre. Toda a bancada acreana precisa estar unida e trabalhar para que possamos encontrar soluções para amenizar os estragos ocasionados pelas alagações”, afirmou Rocha.

Durante a reunião o ministro Helder Barbalho garantiu sua visita ao Acre para conferir in loco a situação das cidades de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, atingidas pela cheias dos rios da região, além de visitar a cidade de Mâncio Lima, que sofre com um surto de malária. A visita de Barbalho está marcada para essa sexta-feira, 3, onde estará acompanhado do secretário Nacional de Edemias e parlamentares acreanos.

Em Tarauacá, a cheia dos rios Muru e Tarauacá já atinge cerca de 20 mil pessoas e fez com que a prefeita Marilete Vitorino decretasse situação de emergência no município.

A situação mais crítica são dos bairros que ficam localizado às margens do rio Tarauacá, como o bairro Senador Pompeu, mais conhecido como bairro da Praia, bairro Novo e Triângulo, onde as águas que invadiram ruas e casas deixaram pelo menos 16 mil pessoas desabrigadas.

Já em Cruzeiro do Sul, o número de atingidos pela cheio do rio Juruá e seus afluentes ultrapassa 8 mil pessoas nas zonas rural e urbana do município. (Folha do Acre)