Marcus Alexandre diz que conseguiu liberação de R$ 373 milhões durante sua gestão na Amac

Marcus Alexandre diz que termina seu mandato à frente da associação com sentimento de dever cumprido e revela que na sua gestão “foram 1072 projetos técnicos elaborados, que resultaram em mais de 373 milhões de reais em projetos aprovados e liberados para as 22 prefeituras do Acre”, diz trecho da nota.

Por fim, o prefeito de Rio Branco deseja boa sorte a prefeita Marilete Vitorino, que assume a Amac nesta quarta-feira.

“Meus mais sinceros votos de boa sorte a prefeita Marilete Vitorino e o desejo de que a AMAC continue cumprindo seu papel de prestar apoio técnico aos 22 municípios sem interferências políticas”, disse.

Confira a nota:

Nota sobre a AMAC

Hoje encerro meu mandato na presidência da Associação dos Municípios do Acre – AMAC. Começo agradecendo a confiança dos colegas prefeitos, dos vice-presidentes, Betinho e Marcinho Miranda, a dedicação dos técnicos da AMAC Rio Branco e do escritório de Brasília, aos parceiros importantes como o Governo do Estado, parlamentares e demais instituições que sempre estiveram à disposição para ajudar os municípios.

Nesses quatros anos em que estive a frente da AMAC me dediquei a cuidar com zelo e responsabilidade dos 22 municípios associados. Busquei fortalecer a Associação e dar a ela o caráter técnico e municipalista que acredito que deva ter, mas sobretudo procurei prestar apoio a todos os municípios, sem distinção de cor partidária e sem interferências políticas. Foram 1072 projetos técnicos elaborados, que resultaram em mais de 373 milhões de reais em projetos aprovados e liberados para as 22 prefeituras do Acre.

Demos sequência ao projeto de estruturação e fortalecimento da Associação, com a construção do auditório, reforma da sede, aquisição de três veículos, sendo dois para Rio Branco e um para o escritório de Brasília, para melhor atender os prefeito. Estamos deixando as finanças saneadas, inclusive com R$ 529.000,00 em caixa e todas as contas pagas, conforme comprovantes que constam no relatório de transição que vamos entregar para a nova presidente.

Destaco também o respeito da Associação dos Municípios do Acre, adquirido ao longo dos últimos anos, não só em nosso Estado mas nos ministérios e órgãos do Governo Federal.

A sensação é de dever cumprindo. Agradeço o prefeito Zezinho Barbary pela firmeza de princípios durante o processo eleitoral da AMAC. Meus mais sinceros votos de boa sorte a prefeita Marilete Vitorino e o desejo de que a AMAC continue cumprindo seu papel de prestar apoio técnico aos 22 municípios sem interferências políticas.

Rio Branco-Acre, 01 de Fevereiro de 2017.

Marcus Alexandre

Prefeito de Rio Branco