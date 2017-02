Homem é morto com quatro tiros no Jardim Tropical

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Vítima tinha passagem por tráfico, e morreu com quatro tiros quando buscava mulher na igreja. O Samu foi acionado, mas Sérgio não resistiu e morreu.

Sergio Roberto do Nascimento, de 39 anos, foi morto á tiros na noite desta quarta-feira, (01), no Beco João Fonseca, bairro Jardim Tropical, em Rio Branco, o crime ocorreu em frente ao bar da ”Loira”.

De acordo com informações, a vítima teria indo buscar a esposa em uma igreja, quando foi surpreendido pelos os criminosos em uma motocicleta, que já chegou efetuando quatro disparos em Sérgio. Uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas ele não resistiu e morreu no local.

Policiais do 1º Batalhão da Polícia Militar do Acre (BPM) estiveram no local para atender a ocorrência e isolar a área até a chegada da pericia. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos cabíveis,em seguida liberado para a família. Segundo a polícia a vítima tinha passagem por tráfico de drogas.