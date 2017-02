Hacker invadem Sisu e geram matriculas falsas inclusive na Ufac

Hackers invadiram o site do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Ministério da Educação, e alteraram informações de alguns candidatos logo depois da divulgação dos resultados do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. A principal atuação dos fraudadores foi mudar o curso dos principais classificados.

Tereza Gayoso, de 23 anos, por exemplo. Ela teve nota máxima na redação do Enem (mil pontos) e pretendia cursar Medicina. Quando foi checar sua classificação no Sisu, descobriu que tinha sido matriculada no curso de Produção de cachaça, no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, em Salinas.

“Eu não consigo acreditar que fizeram essa ruindade comigo”, disse Tereza. Ela não foi a única vítima. Outro estudante que preferiu não se identificar foi matriculado no curso de Ciências Sociais da Universidade Federal do Acre. “Acho triste eu precisar me preocupar com minha segurança em um site do governo”, disse ao portal Epoca.