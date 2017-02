Fuga no rio Purus: Bandidos trocam tiros com a PM e se embrenham na mata

Os seis infratores se jogaram dentro do Purus e saíram para a margem do rio, se embrenhando na mata. Todos ainda estão foragidos.

Policiais militares de Sena Madureira trocaram tiros com pelo menos seis infratores na passagem de ontem para hoje no rio Purus, nas proximidades do seringal Silêncio. O bando cometeu uma tentativa de homicídio na cidade de Manoel Urbano, vitimando o colono José Afonso, 58 anos, baleado com um tiro no peito.

Após consumar a ação criminosa, os seis infratores se apossaram de uma canoa e viajavam com destino à Sena quando foram interceptados pela PM que estava em uma voadeira. Ao avistar os policiais, eles abriram fogo contra os PMs que revidaram ao ataque. Ninguém ficou ferido.

Os seis infratores se jogaram dentro do Purus e saíram para a margem do rio, se embrenhando na mata. Todos ainda estão foragidos.

O comandante da PM em Sena, capitão Casagrande, informou que uma equipe da Polícia Militar continua na região do Purus na tentativa de prender os acusados. (Com informações Sena Online)