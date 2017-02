Festa pronta! Botafogo distribui 20 mil peças de mosaico para a Libertadores

Panfletos que formarão rosto do ídolo Nilton Santos já se encontram sobre as cadeiras da arquibancada Leste Superior e Inferior: são 13 mil folhas pretas e sete mil brancas

Uma das atrações da festa que o Botafogo organiza para a estreia na Pré-Libertadores será o mosaico 3D em homenagem ao ídolo Nilton Santos. E as peças que serão usadas para formar a imagem já foram impressas foram impressas na noite da última terça e distribuídas ao longo da manhã desta quarta-feira em cima das cadeiras das arquibancadas Leste Superior e Inferior. O Alvinegro enfrenta o Colo-Colo, do Chile, às 21h45 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos.

Ao todo, são cerca de 20 mil panfletos, sendo 13 mil pretas e sete mil brancas. Em cada um deles há instruções para a festa: os torcedores deverão levantar as peças para formar o mosaico quando os jogadores entrarem em campo. A orientação é seguir com as folhas levantadas durante o coro da música “Vivo essa Paixão”, que será cantada três vezes.

O Botafogo já protagonizou outros dois momentos de mosaico durante a Libertadores de 2014. Na estreia contra o Deportivo Quito, do Equador, a imagem da arquibancada do Maracanã tomada pela mensagem “O Gigante Voltou”, em alusão ao retorno do Alvinegro à competição após 18 anos, repercutiu internacionalmente e ganhou destaque até da Conmebol. Na fase de grupos, contra o Unión Española, do Chile, repetiram o mosaico com a frase: “Somos Um Só”.

Confira a programação oficial da festa:

17h45 – Abertura do estacionamento Norte para sócios (R$ 30) e torcedores (R$40)

18h45 – Abertura dos portões e exibição do filme oficial do título brasileiro de 1995.

20h00 – Inauguração da Loja Oficial do Botafogo no Setor Zero

20h15 – Apresentação da Banda Marcial dos Fuzileiros Navais

20h30 – Homenagem aos jornalistas botafoguenses mortos em acidente nas cabines de TV

20h45 – “Superfoto” (câmera de dentro do campo fotografando o estádio em 360°)

21h45 – Início da partida

22h30 – Apresentação das “cheerleaders” do Botafogo, as “Gloriosas”, no intervalo.

Fonte: Globo Esporte