Cobra se enrola em orelha de dona, que precisa correr para hospital

Ter uma cobra de estimação já não é algo lá muito comum. Imagine quando o esse animal decide se enrolar na sua orelha.

E foi isso que aconteceu com a americana Ashley Glawe, moradora de Oregon, Estados Unidos. Equanto brincava com o réptil, ele se enroscou no lóbulo da orelha da dona, que precisou ser levada ao hospital para retirar o bicho.

“Eu estava segurando minha cobra quando essa estúpida viu um buraco, que vinha a ser o lóbulo da minha orelha, e achou que era uma ideia brilhante tentar passar por ele. Tudo aconteceu muito rápido”, relatou Ashley em seu Facebook. E completou: “Antes mesmo de eu perceber o que estava acontecendo, já era tarde demais. Agora, acredite se quiser, eu estou em uma sala de emergência de um hospital com Bart preso na minha orelha. Por que eu estou sentindo que essa é a primeira vez que algo assim acontece por aqui?”.